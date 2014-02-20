На Майдан продовжують прибувати активісти, в центрі Києва зберігається перемир'я

Про це повідомили зі сцени Майдану, передає Українська правда.

У свою чергу секретар Донецької міськради Сергій Богачов заявив, що Партія регіонів відправляє своїх активістів на Київ.

Про це Богачов написав на своїй сторінці у Facebook.

Протягом ночі, незважаючи на пермир'я, на барикадах Майдану не вщухали вогні, вибухи, постріли зброї та фейєрверків, з боку силовиків активістів активно поливали водою.

Близько 7 години ранку з боку "Беркуту" на барикади до мітингувальників полетів "коктейль Молотова", на що активісти відповіли бруківкою.

Також серед ночі співробітники ДАІ намагалися перекрити проїзди транспорту усіма вулицями, що ведуть до Майдану з вул.Володимирської: на перехрестях було встановлено блок-пости даішників, підсилені автоматниками. Після розголосу у пресі та рейдів Самооборони Майдану у супроводі нардепів блок-пости були оперативно зняті.

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Наразі в центрі Києва ситуація більш-менш стабільна. Актуальними потребами Майдану лишаються шини, дрова та "все, що горить", зазначають активісти.

Разом з тим кореспондент Української правди повідомляє про те, що у центрі Києва на вул.Тарасівській близько 6:30 "висадили тітушок, які пішли у бік парку Шевченка".

Очевидці повідомляють, що на вокзалі масового прибуття активістів провладних мітингів не помічено. Разом з тим потяги з західного напрямку затримуються більше ніж на 5 годин.