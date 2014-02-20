Сьогодні засідання Верховної Ради не буде - джерело

Про це УНІАН повідомили в апараті ВР.

Заступник голови парламенту Руслан Кошулинський у коментарі УНІАН сказав: «Думаю, що сьогодні засідання Верховної Ради України не буде». За його словами, це пов’язано з кількома чинниками.

Як зауважив Кошулинський, «мабуть, було б аморально проводити засідання парламенту і голосувати в той час, коли відбуватиметься поховання людей, які загинули (сьогодні в Україні оголошено днем жалоби за загиблими під час масових сутичок – УНІАН)».

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Кошулинський також додав, що на сьогодні немає доцільності у голосуванні у Верховній Раді, оскільки «немає довіри» щодо голосування і щодо вирішення питань для подолання кризи.

Як повідомляв УНІАН, голова ВР Володимир Рибак 18 лютого заявив, що наступного дня пленарного засідання парламенту не буде. Засідання, за словами Рибака, відбудеться 20 лютого о 10.00.