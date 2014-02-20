По міліції стріляє снайпер – МВС

По військовослужбовцям та «беркутівцям» у центрі Києва стріляє снайпер. Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС.

«Наразі поранено понад 20 правоохоронців. Встановлено, що мітингувальники на Майдані Незалежності, можливо, з будівлі консерваторії, відкрито застосували вогнепальну зброю стосовно військовослужбовців та працівників «Беркуту»», - йдеться у повідомленні.

Наразі потерпілим надається долікарська медична допомога.