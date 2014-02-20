Мітингувальники наступають: Майдан оповито чорним димом, силовиків відтісняють у бік Європейської площі

На Майдані Незалежності в Києві мітингувальники відтісняють внутрішні війська біля Будинку профспілок в бік Європейської площі.

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники активно кидають камінням та коктейлями Молотова. Наразі весь Майдан Незалежності оповитий чорною хмарою диму від запалених покришок. Тому роздивитись, куди мітингувальники відтіснили «Беркут», неможливою Проте видно, як мітингувальники підійшли до готелю «Хрещатик» і продовжують активні дії.

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