У ВР вирішили не проводити пленарні засідання 20 і 21 лютого

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Верховної Ради України.

Зазначається, що «народні депутати України будуть працювати в округах і комітетах з метою підготовки узгодженого варіанту змін до Конституції України щодо переходу до парламентсько-президентської форми правління. Ці зміни мають відбуватися відповідно до вимог Конституції України».

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Водночас, зазначається в повідомленні, «на період врегулювання політичної кризи в країні буде підготовлений узгоджений законопроект, який забезпечить функціонування всіх органів влади до остаточного завершення процесу ухвалення змін до Основного Закону. Після остаточної підготовки та узгодження цього документу Погоджувальною радою цей законопроект може бути винесений на розгляд та ухвалення позачерговою сесією парламенту».