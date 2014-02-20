На Майдані загинули ще мінімум 7 осіб - ЗМІ

Тіла 7 загиблих лежать на Майдані Незалежності у Києві, неподалік від готелю ”Козацький”.

Як повідомляє ”Українська правда”, вони лежать на тротуарі, накриті ковдрами.

Судячи с усього, усі вони – чоловіки середнього віку.

Представники Самооборони кажуть, що цих людей застрелили міліцейські ”снайпери”, які ціляться у голови.

Читайте такожСьогодні в Україні день жалоби

”З 7-х загиблих 6-ро убито пострілами в шию”, - сказали самооборонці.

Раніше телеканал Еспресо.TV показав тіла 5 мітингуючих, які склали навпроти готелю "Козацький" на Майдані Незалежності.