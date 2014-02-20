На Майдані загинули ще мінімум 7 осіб - ЗМІ
10:57, 20 лютого 2014Політика
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На Майдані знову багато поранених і є загиблі.
На Майдані знову є жертви / REUTERS
Тіла 7 загиблих лежать на Майдані Незалежності у Києві, неподалік від готелю ”Козацький”.
Як повідомляє ”Українська правда”, вони лежать на тротуарі, накриті ковдрами.
Судячи с усього, усі вони – чоловіки середнього віку.
Представники Самооборони кажуть, що цих людей застрелили міліцейські ”снайпери”, які ціляться у голови.
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”З 7-х загиблих 6-ро убито пострілами в шию”, - сказали самооборонці.
Раніше телеканал Еспресо.TV показав тіла 5 мітингуючих, які склали навпроти готелю "Козацький" на Майдані Незалежності.
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