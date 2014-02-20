Протестувальники зміцнюють барикаду біля вулиці Богдана Хмельницького

Як передає кореспондент УНІАН, у даний час на цій барикаді знаходиться близько тисячі осіб.

Пропускний режим крізь цю барикаду ускладнено, активісти попереджають про високу ймовірність нападу «тітушок» з боку Бессарабської площі.

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Проте наразі великого скупчення молодиків на Бессарабці не спостерігається.

Вулицями Богдана Хмельницького та Хрещатик постійно курсують автомобілі швидкої медичної допомоги.