Самооборона Майдану: на готелі «Україна» перебувають три снайпери

11:22, 20 лютого 2014
Політика
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Людей з тяжкими пораненнями доставляють на вул. Прорізну.

Сьогодні на Майдані вбито мінімум 7 чоловік / REUTERS

Самооборона Майдану заявляє, що на готелі «Україна» перебувають три снайпери.

Як передає кореспондент УНІАН, також сотні самооборони організовують посилення барикад, зокрема - мітингувальники укріплюють барикаду зі сторони Європейської площі.

Барикада на Інститутській сягає майже 3 метрів. Також протестувальники укріпили та встановили барикади біля Жовтневого палацу.

Поранених відносять до Головпочтамту та консерваторії, де облаштовані медпункти. Проте, людей з тяжкими пораненнями доставляють на вул. Прорізну.

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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого у Києві поновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників. Станом на ранок 20 лютого повідомляли про 28 загиблих і більш як тисячу поранених. 

Однак, після ранкового штурму Майдану загинуло ще щонайменше 7 мітингувальників.

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