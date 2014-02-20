Самооборона Майдану: на готелі «Україна» перебувають три снайпери

Самооборона Майдану заявляє, що на готелі «Україна» перебувають три снайпери.

Як передає кореспондент УНІАН, також сотні самооборони організовують посилення барикад, зокрема - мітингувальники укріплюють барикаду зі сторони Європейської площі.

Барикада на Інститутській сягає майже 3 метрів. Також протестувальники укріпили та встановили барикади біля Жовтневого палацу.

Поранених відносять до Головпочтамту та консерваторії, де облаштовані медпункти. Проте, людей з тяжкими пораненнями доставляють на вул. Прорізну.

Читайте такожЗМІ: Мітингувальники захопили готель Україна

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого у Києві поновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників. Станом на ранок 20 лютого повідомляли про 28 загиблих і більш як тисячу поранених.

Однак, після ранкового штурму Майдану загинуло ще щонайменше 7 мітингувальників.