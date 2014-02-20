Близько 700 молодиків у спортивному одязі "гуляють" Подолом
12:14, 20 лютого 2014Політика
5
Очевидці повідомляють, що тітушки йдуть від Контрактової площі у напрямку метро Тараса Шевченка.
Близько 700 молодиків у спортивному одязі йдуть від Контрактової площі у напрямку метро Тараса Шевченка.
Про це повідомляють очевидці.
Читайте також«Тітушки» з бітами та щитами масово повертаються до Маріїнського парку
Також за словами очевидців, частина молодиків зізналися, що прибули в Київ з Херсона.
Вони також розповіли, що наразі їх відпустили «гуляти містом».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter