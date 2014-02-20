Близько 700 молодиків у спортивному одязі "гуляють" Подолом

Близько 700 молодиків у спортивному одязі йдуть від Контрактової площі у напрямку метро Тараса Шевченка.

Про це повідомляють очевидці.

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Також за словами очевидців, частина молодиків зізналися, що прибули в Київ з Херсона.

Вони також розповіли, що наразі їх відпустили «гуляти містом».