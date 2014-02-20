Оприлюднено попередній список загиблих на Майдані 20 лютого

Про це повідомляє народний депутат України від ВО «Свобода» Ірина Сех з медпункту готелю, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації ВО «Свобода».

Намагаються ідентифікувати загиблих. Попередній список:

1. Хмиленко Віктор, 61 р., Кіровоградська обл.,

2. Ушневич Олег, 82 р., Дрогобич,

3. Ткачук Ігор, 75 р., Знаменськ,

4. Цар Олександр Миколайович, Київська обл., Калінін,

5. Гочин Роман, 69 р., Ходорів,

6. Шилинг Йосип, 52 р., Пенсійне удост. кат. № 6622999 ,

7. Креман Іван, Кременчук,

8. Низка Роман, 78 р., Ст. Яр., Яворівський р-н,

9. Голоднюк Устим Володимирович, 94 р. н., Збараж, Тернопільської обл.,

10. Паращук Юрій, 66 р. н., Харків,

11. Дзявульський Микола, Шепетівка,

12. невпізнаний

Як повідомила заступник головного лікаря Львівської обласної клінічної лікарні Наталія Готь, яка зараз в готелі «Україна», медики надали допомогу близько 30 пораненим, у деяких важкі поранення, іх відправили в лікарню. Не змогли врятувати тих, у кого проникаючі вогнепальні поранення в серце, голову, черевну порожнину.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві відновилося протистояння між правоохоронцями та мітингувальниками.

За даними прес-служби Всеукраїнського об'єднання «Свобода», 20 лютого, починаючи з 08:00, силовики почали бойові дії проти захисників Майдану - незважаючи на оголошене режимом Януковича перемир'я. Групи по кілька чоловік, які прикривали озброєні силовики, закидали самооборону Майдану займистими сумішами і світлошумовими грантами. В цей час з боку Інститутської по людям відкрили вогонь снайпери і автоматники.