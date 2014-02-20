У найближчі години у Києві введуть надзвичайний стан - Національний штаб супротиву

14:00, 20 лютого 2014
Політика
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Штаб закликає усіх виходити на Майдан.

В Україні можуть ввести надзвичайний стан / REUTERS

Про це повідомляє Національний штаб супротиву, передає Еспресо.тв.

Під час введення надзвичайного буде повністю відключений інтернет та мобільний зв'язок.

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Штаб закликає усіх виходити на Майдан. Українські та іноземні ЗМІ закликають направити на Майдан групи фото- та відеокореспондентів.

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