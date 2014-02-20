Колона бійців ВДВ на шляху в Київ потрапила в ДТП, загинули три десантники

Вантажівка з військової колони з десантниками, що прямувала до Києва, потрапила в аварію, повідомляє сайт Дніпропетровська.

За словами очевидців, аварія сталася поблизу села Піщанка: водій не впорався з керуванням, і вантажівка виїхала з траси і перекинулася.

В результаті ДТП, за наявними даними, загинули троє військовослужбовців, ще дев'ять отримали травми. Цю інформацію підтвердили у військовій прокуратурі.

Причина аварії наразі встановлюється. Розпочато розслідування за фактом порушення водієм правил керування автотранспортним засобом».

Користувач Facebook Ігор Гуртовий, також повідомив про ДТП, стверджує, що військова колона пересувалася без супровіду автоінспекції.

Напередодні стало відомо, що у Київ, де поновилися зіткнення з участю опозиції, спрямовані десантники. Цю інформацію підтвердили в міністерстві оборони. Колишній міністр оборони, нині опозиціонер Анатолій Гриценко, у свою чергу, повідомив, що мова йде про бійців 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади - в цілому 500 військовослужбовців «у повному бойовому спорядженні».

Як заявили в міністерстві оборони, військовослужбовців послали на столицю «для посилення охорони баз, де зберігається бойова зброя, а також арсеналу». Раніше у відомстві підкреслювали, що протистояння між владою і опозицією армія втручатися не збирається. В той же час там припустили, що військовослужбовці не можуть бути притягнуті до врегулювання ситуації, якщо в країні буде введено надзвичайний стан.