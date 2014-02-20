У Києві сьогодні 30 правоохоронців отримали вогнепальні поранення - МВС

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Управління зв’язків з громадськістю МВС.

«Упродовж 20 лютого до медичних закладів уже доставлено більше 50 правоохоронців, 30 з них мають вогнепальні поранення, троє працівників правоохоронних органів померли», - повідомили в МВС.

Усього ж, починаючи з 18 лютого, за медичною допомогою звернулися більше 500 правоохоронців. У 110 з них медики діагностували вогнепальні поранення. 63 працівники органів внутрішніх справ перебувають у важкому стані, підкреслюється в повідомленні.