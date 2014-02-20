Урядовий квартал в Києві порожній – немає ні автомобілів, ні людей

Як передає кореспондент УНІАН, на вулиці Грушевського, навпроти парламенту, стоять десятки міліцейських автомобілів, БТР, який перекриває дорогу по вулиці Шовковичній, а також 2 водомети.

Крім того, на розі Липської та Інститутської споруджено барикаду з бетонних блоків.

На подвір’ї ВР дуже багато правоохоронців, частина з них відпочивають, сидячи прямо на землі.

Видно, ці правоохоронці повернулися з місця протистоянь на Майдані, оскільки мають закопчені обличчя.

Крім цього, на подвір’ї ВР стоїть ще один водомет.

У таборів прихильників влади в Маріїнському парку людей в цивільному немає, лишилися тільки намети.

Як повідомляв УНІАН, зараз депутати від опозиції, позафракційні та частина депутатів з фракції Партії регіонів збираються в парламенті, що ухвалити рішення, необхідні для порятунку держави.