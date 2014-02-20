Бізнесмен Коломойський запевнив, що жодна заправка контрольованих мереж закрита не буде

Він також закликав водіїв утриматися від паніки і зберігати спокій, повідомляє видання ZN.UA.

Як відзначає видання, за словами Коломойського, "перебої з паливом пояснюються тим, що бензовози не пускали в Київ".

"На даний момент доступ відкрили", - цитує видання бізнесмена.

Як передає кореспондент УНІАН, станом на 16.30 на проспекті Бажана, від Південного мосту в бік Бориспільській, на всіх АЗС утворилися черги автомобілів.

Зокрема, на АЗС мережі ANP чергу близько 50 машин, бензовоз здійснює поповнення запасів палива. Аналогічна ситуація на АЗС мережі “КЛО” і “ТНК”.

Як раніше повідомляв УНІАН, мережі АЗС «Сокар» і «Окко», розташовані безпосередньо в Києві і області, працюють у штатному режимі і мають достатній обсяг палива.