В Успенському соборі відслужили панахиду «про братів наших, від міжусобної брані померлих»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської митрополії Української православної церкви, панахиду очолив керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній (Паканич) у співслужінні вікарних архієреїв Київської митрополії. На богослужінні були священнослужителі, студенти Київських духовних шкіл, сестри милосердя, віряни.

За богослужінням молилися про всіх загиблих під час вуличних зіткнень у центрі столиці, «про братів наших, від від міжусобної брані померлих». Також молилися про здоров'я тих, хто одержав поранення.

"У ці дні ми переживаємо, напевно, найтрагічний період нашої історії. Сьогодні ми бачимо: Київ горить, Хрещатик горить, лунають постріли, є поранені, і, на жаль, є людські жертви. Київ такого трагічного моменту не переживала з часів Другої світової війни. Ми перейшли межу, за якою починаються жертви, ллється кров", - сказав митрополит Антоній.

Владика наголосив, що церква завжди з народом.

"Сьогодні ми молимося, щоб Господь знищив в наших серцях ворожнечу, ненависть, агресію. Щоб вселив у наші серця терпіння і любов. Потрібно завжди пам'ятати, що найсвятіше, що у нас є - це життя. Господь дав нам життя, щоб ми жили вічно. І земне життя ми повинні оберігати і шанувати - як своє власне, так і наших братів. Можливо, вони не поділяють наших поглядів, наших політичних уподобань, але для віруючої людини важливо пам'ятати і завжди бачити в наших братах образ Божий», - підкреслив керуючий справами УПЦ МП.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в храмах Української православної церкви МП звершувалися поминальні богослужіння.