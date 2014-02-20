У Києві розбили авто та затримали охоронців голів МЗС трьох країн ЄС через схожість на тітушок
23:29, 20 лютого 2014Політика
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Охоронців міністрів закордонних справ Франції, Польщі та Німеччини сприйняли за тітушок та затримали.
Про це з трибуни оголосив віце-спікер Руслан Кошулинський, пише "Українська правда".
"Кілька годин тому під час виконання службових обов'язків по забезпеченню безпеки послів іноземних держав, а саме міністрів закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі були затримані співробітники управління державної охорони України, яких помилково прийняли за тітушок", - повідомив він.
За його словами, це сталося в районі метро Берестейська.
"Був понівечений автотранспорт, на якому вони пересувалися", - додав він.
Він попросив уникнути в подальшому таких проблеми, "з метою уникнення міжнародного скандалу, бо може бути проблема".
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