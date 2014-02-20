У Києві розбили авто та затримали охоронців голів МЗС трьох країн ЄС через схожість на тітушок

Про це з трибуни оголосив віце-спікер Руслан Кошулинський, пише "Українська правда".

"Кілька годин тому під час виконання службових обов'язків по забезпеченню безпеки послів іноземних держав, а саме міністрів закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі були затримані співробітники управління державної охорони України, яких помилково прийняли за тітушок", - повідомив він.

За його словами, це сталося в районі метро Берестейська.

"Був понівечений автотранспорт, на якому вони пересувалися", - додав він.

Він попросив уникнути в подальшому таких проблеми, "з метою уникнення міжнародного скандалу, бо може бути проблема".