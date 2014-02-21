Дівчина на Майдані звернулася до світу з проханням про допомогу: нас можуть вбити

«Я українка, народилася в Києві. Зараз я на Майдані, в центральній частині міста. Я хочу, щоб ви знали, чому тисячі людей по всій моїй країні вийшли на вулиці. Є тільки одна причина - ми хочемо бути вільними від диктатури, вільними від політиків, які працюють тільки для себе. Тих, хто готовий стріляти, бити, калічити людей тільки для того, щоб зберегти свої гроші, свій дім, свою силу», - починає свою промову дівчина.

Кажучи про своїх соратників на Майдані, киянка не шкодує для них теплих слів.

«Я хочу, щоб гідні, сміливі люди, які перебувають тут жили нормальним життям. Ми цивілізовані люди. Але наша влада - варвари. Це не Радянський Союз. Ми хочемо, щоб наші суди не були корумпованими, хочемо бути вільними», - сказала дівчина.

Вона звертається до світу і просить не бути байдужими до України.

«Я знаю, що завтра у нас може не бути зв'язку - телефону та інтернету. І ми будемо тут самі. І можливо, міліціонери нас уб'ють - одного за одним. Коли стемніє. Тому зараз я прошу вас про допомогу. У нас є свобода - у наших серцях і наших думках. А я вас прошу зараз створити цю свободу в нашій країні. Допомогти нам ви можете тільки одним способом - розповідаючи цю історію своїм друзям, ділячись цим записом. (...) Говоріть зі своєю родиною, зі своїми друзями, зі своїми урядами. І покажіть, що ви нас підтримуєте», - просить українка.