Прихильники ПР, що прибули з Донецька до Києва, рушили назад, не виходячи з поїзда

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив секретар Донецької міської ради Сергій Богачов, розмістивши на своїй сторінці у Фейсбуку відповідну інформацію.

«Вчора ми відправляли своїх земляків до Києва для участі в мирних акціях. Але, як тільки з`явилася інформація про збройні сутички, було прийнято рішення, щоб вони залишалися на місці, у вагонах і чекали відправки назад», - написав секретар міськради. Він зазначив, що «на даний момент потяг з Києва їде у Донецьк, всі хлопці живі і здорові».

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого, з Донецька до Києва Донецька міська організація Партії регіонів відправила поїзд зі своїми прихильниками.

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Секретар Донецької міської ради Сергій Богачов заявив: «Ми плануємо всім бажаючим, які хочуть висловити свою точку зору на мітингах у Києві, забезпечити проїзд до столиці. Поїдуть усі ті, хто хотів би взяти участь у мітингах, хто вже мав досвід поїздок у місто Київ». При цьому він додав: «Але процедура відправлення людей, вона досить клопітлива, громіздка. Відправлення здійснюватиметься і сьогодні. Але, чесно кажучи, навіть поїздів не вистачить, щоб відправити всіх бажаючих до Києва».

Вранці 20 лютого вранці у Києві протистояння між міліцією та мітингувальниками загострилося. З боку Інститутської по людях відкрили вогонь снайпери і автоматники.

Пізніше у МВС заявили, що видали міліціонерам вогнепальну зброю, і вони мають право її застосовувати.

За даними МОЗ, на ранок 21 лютого, кількість загиблих під час зіткнень у центрі Києва збільшилася до 77 осіб.

За медичною допомогою звернулося 577 постраждалих, 369 з них госпіталізовані.