Мітингувальникам не радять виходити за межі Майдану, попереджають про снайперів

На Майдані минула перша за останній період спокійна ніч. Не лунали вибухи світлошумових гранат, не летять коктейлі Молотова.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, силовиків поблизу барикад не видно.

Водночас активістам Майдану їхні керівники категорично не рекомендують виходити за периметр, побоюючись снайперів.

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Пізно ввечері 20 лютого Верховна Рада голосами 236 депутатів засудила застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян та заборонила проведення «антитерористичної операції», оголошеної СБУ. Відповідно до ухваленої депутатами постанови, підрозділи МВС та інших силових структур мають повернутися в місця постійної дислокації.