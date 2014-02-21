У мітингувальників буде 24 години, щоб здати незаконну зброю - Угода

Згідно з опублікованим на сайті Президента текстом Угоди, здати зброю потрібно протягом 24 годин після набрання чинності закону про повернення до Конституції-2004.

«Незаконна зброя має бути здана в органи Міністерства внутрішніх справ України протягом 24 годин з моменту набрання чинності вищезгаданим спеціальним закону (про повернення Конституції-2004 - УНІАН)", - йдеться в документі.

Також там підкреслюється, що "після вказаного періоду всі випадки незаконного носіння та зберігання зброї підпадають під чинне законодавство України".

Нагадаємо, сьогодні Рада конституційною більшістю прийняла закон про поновлення дії окремих положень Конституції України 2004 року. За проголосувало 386 нардепів.