Льовочкіна на шостому місяці вагітності прийшла голосувати у Раду

Депутат Верховної Ради від Партії регіонів Юлія Льовочкіна прийшла на засідання парламенту, незважаючи на шостий місяць вагітності, повідомляє ukranews.com.

Нагадаємо, що 21 лютого Верховна Рада вирішила працювати без вихідних до вирішення політичної кризи і потім прийняла постанову, у якій зобов'язала Службу Безпеки України скасувати антитерористичну операцію і заборонила Міністерству Внутрішніх Справ використовувати зброю і зобов'язавши влади вивести силовиків з урядового кварталу. 22 лютого депутати продовжила засідання, причому воно проходило дуже жваво і переросло в бійку. Наразі в засіданні оголошено перерву, тим часом правоохоронці залишили урядовий квартал.

За даними Міністерства охорони здоров'я в ході зіткнень 18 до 21 лютого у Києві загинуло 77 осіб, 371 чоловік госпіталізований і 210 травмовано.

Юлія Льовочкіна - сестра колишнього глави Адміністрації президента Сергія Льовочкіна, який після ескалації політичної кризи пішов у відставку.