Турчинов: Судді, які виносили неправосудні рішення, найближчим часом будуть позбавлені посад

Про це він сказав сьогодні на брифінгу, повідомили УНІАН у прес-службі "Батьківщини".

Також, заявив Турчинов, злочинці, які стріляли у людей і віддавали злочинні накази, будуть покарані відповідно до українського законодавства.

"Верховна Рада вже проголосувала за відсторонення Захарченка від виконання обов'язків в.о. міністра внутрішніх справ", - підкреслив він, додавши, що «у злочинах, до яких причетний колишній міністр, розбиратимуться нова прокуратура і судова система".

Крім того, Турчинов повідомив, що зараз відбувається координація керівництва главків МВС із представниками самооборони Майдану для того, щоб здійснювати спільні патрулювання міста.

"В країні повинен бути забезпечений правопорядок, навіть тоді, коли одна влада вже фактично перестала існувати, але нова влада ще не сформована", - сказав народний депутат, звернувшись до громадян України з проханням підтримувати порядок і забезпечити відновлення демократії і правопорядку в Україні.