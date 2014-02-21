У Раді зареєстровано законопроект щодо імпічменту Президента

У Верховній Раді зареєстрований законопроект № 4171 "Про імпічмент Президента України".

Автором даного проекту закону виступив позафракційний депутат Микола Рудьковський.

Текст законопроекту на сайті Верховної Ради наразі відсутній.

Нагадаємо, сьогодні в Адміністрації Президента України відбулася церемонія підписання Угоди про врегулювання кризи в Україні.

Угоду підписали Президент України Віктор Янукович і лідери опозиції Віталій Кличко, Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок і низка дипломатів ЄС.

Крім цього, після підписання "антикризової угоди", Верховна Рада України прийняла кілька законів і постанов, спрямований на розв'язання політичної кризи і деэскалацию насильства в Україні.