В АП вважають, що градус напруги у суспільстві поступово знижуватиметься

Про це він заявив журналістам під час брифінгу в п'ятницю.

«Я думаю, що поступово градус напруги в суспільстві буде знижуватися. Я не можу сказати, що це станеться дуже швидко. Але все ж я сподіваюся, що всі процеси будуть повертатися в рамках законодавства. Тому що фактично у нас і на заході країни, і в центрі, і на південно-сході вже почалися такі відцентрові процеси, які могли б зруйнувати цілісність нашої держави. Я сподіваюся, що зараз, з реалізацією цієї угоди, подібні явища будуть поступово слабшати», - сказав Андрій Клюєв.

«Цілісність країни для нас - найважливіше. Ми повинні зробити все, щоб подібні загрози більше ніколи не виникали», - підкреслив Глава Адміністрації Президента України.