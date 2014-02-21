Кличко вибачився перед Майданом і пояснив, чому тиснув руку Януковичу

Про це він сказав. виступаючи сьогодні на Майдані.

Кличко вийшов на сцену вдруге після того, як його перший виступ перервали представники Самооборони, які заявили, що підуть на штурм Адміністрації Президента, якщо Янукович до 10-ї ранку не подасть у відставку.

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Лідер «УДАРу» зауважив, що сьогодні йому дорікали тим, що він був змушений потиснути руку Януковичу.

«Вірте мені – задоволення я від цього не отримував. Якщо я когось образив, я за це вибачаюсь, але я робив все для того, щоб Україна перемогла. Я роблю все щиро, я роблю все, що від мене залежить, щоб не пролилась кров, я роблю все, щоб ця банда пішла», - наголосив Кличко.

Він пообіцяв використовувати всі можливості для того, щоб досягнути вимог Майдану.