Сікорський назвав нульовими шанси переконати Януковича піти у відставку

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав нульовими шанси на те, аби переконати Президента України Віктора Януковича піти у відставку вже зараз, як цього вимагає Майдан.

Про це він сказав в інтерв'ю Gazeta Wyborza, коментуючи переговори з Януковичем.

"На це не було шансу. Це порозуміння, це максимум з того, що можна було очікувати, та більше, ніж я очікував ще 48 годин тому", - сказав Сікорський.

Міністр зазначив, що під час переговорів Янукович неодноразово виходив для телефонних розмов з Президентом Росії Володимиром Путіним, канцлером Німеччини Ангелою Меркель, віце-президентом США Джозефом Байденом та іншими.

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"Це була динамічна ситуація, по ходу якої він змінив точку зору. Вдалося його переконати до того, на що спочатку він абсолютно не хотів погодитися, а саме - на скорочення своєї каденції", - сказав Сікорський. За його словами, Янукович під час розмови говорив, що проситиме політичного притулку в Росії, а також не обіцяв, що не братиме участі у наступних виборах Президента.

"У певний момент він зблід. Це для нього дуже напружений час", - додав польський міністр.

Сікорський висловив сподівання, що Янукович цього разу використає шанс, якиий йому дали.

Як раніше повідомляв УНІАН, Сікорський зазначав, що переговори з Януковичем тривали близько 10 годин і було близько 50 варіантів цієї угоди. Як зазначив міністр МЗС Польщі, підписання угоди з Януковичем могло зірватися в останній момент через позицію Ради Майдану, яка спочатку виступала проти цього документа.

На прес-конференції у Варшаві Сікорський зазначив, що вважає поганою ідеєю добиватися повної капітуляції Президента Януковича. ”Не є добрим способом для порозуміння домагатись повної капітуляції когось, хто має танки, водомети, снайперські гвинтівки, автомати, та показує, що готовий це використати”, - сказав польський міністр.