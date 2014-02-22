Сікорський назвав нульовими шанси переконати Януковича піти у відставку
Сікорський зазначив, що результати вчорашніх переговорів - максимум з того, що можна було очікувати, адже спочатку Янукович абсолютно не хотів погодитися на скорочення своєї каденції.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав нульовими шанси на те, аби переконати Президента України Віктора Януковича піти у відставку вже зараз, як цього вимагає Майдан.
Про це він сказав в інтерв'ю Gazeta Wyborza, коментуючи переговори з Януковичем.
"На це не було шансу. Це порозуміння, це максимум з того, що можна було очікувати, та більше, ніж я очікував ще 48 годин тому", - сказав Сікорський.
Міністр зазначив, що під час переговорів Янукович неодноразово виходив для телефонних розмов з Президентом Росії Володимиром Путіним, канцлером Німеччини Ангелою Меркель, віце-президентом США Джозефом Байденом та іншими.
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"Це була динамічна ситуація, по ходу якої він змінив точку зору. Вдалося його переконати до того, на що спочатку він абсолютно не хотів погодитися, а саме - на скорочення своєї каденції", - сказав Сікорський. За його словами, Янукович під час розмови говорив, що проситиме політичного притулку в Росії, а також не обіцяв, що не братиме участі у наступних виборах Президента.
"У певний момент він зблід. Це для нього дуже напружений час", - додав польський міністр.
Сікорський висловив сподівання, що Янукович цього разу використає шанс, якиий йому дали.
Як раніше повідомляв УНІАН, Сікорський зазначав, що переговори з Януковичем тривали близько 10 годин і було близько 50 варіантів цієї угоди. Як зазначив міністр МЗС Польщі, підписання угоди з Януковичем могло зірватися в останній момент через позицію Ради Майдану, яка спочатку виступала проти цього документа.
На прес-конференції у Варшаві Сікорський зазначив, що вважає поганою ідеєю добиватися повної капітуляції Президента Януковича. ”Не є добрим способом для порозуміння домагатись повної капітуляції когось, хто має танки, водомети, снайперські гвинтівки, автомати, та показує, що готовий це використати”, - сказав польський міністр.