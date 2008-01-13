Тимошенко розповіла, звідки гроші для повернення внесків

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що виплата заощаджень «Ощадбанку» не призведе ні до яких інфляційних наслідків

Про це вона заявила в інтерв`ю телеканалу «Інтер».

«Я можу твердо сказати, що всі виплати знецінених заощаджень достеменно розраховані Мінекономіки, Мінфіном, пройшли всі необхідні експертизи. І я сьогодні можу сказати, що ніяких інфляційних наслідків від цих виплат не буде», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона назвала виплату заощаджень в Україні «безпрецедентним кроком в країнах СНД», підкресливши, що Україна виплачує внески за найбільшим курсом і найбільшу суму.

«Всі інші країни повертали копійки», – зазначила прем`єр-міністр.

Вона також заявила, що кошти для виплат з`явилися в результаті того, що її уряду за 10 днів вдалося закрити істотну частину тіньових фінансових операцій. "Звідки гроші, питаєте.. Буквально за десять днів роботи нового уряду нам вдалося закрити істотну частину тіньових фінансових оборотів, і нам вдалося істотно збільшити надходження до бюджету за рахунок практично боротьби з корупцією, ухиленнями від сплати податків", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона повідомила, що на сьогодні зареєструвалося понад мільйон вкладників і гроші їм вже перераховані. Протягом одного-двох місяців уряд планує прийняти постанову, що дозволяє цими грішми оплачувати навчання, товари і послуги, підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр вкотре закликала людей не створювати ажіотаж, підкресливши, що терміни виплат не обмежені. Також вона пояснила, якщо у вкладника з тієї або іншої причини відсутня ощадна книжка, то свій внесок він зможе одержати за документами, які збереглися в «Ощадбанку».