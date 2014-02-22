Ще у трьох райцентрах Житомирщини знесено пам’ятники Леніну

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Житомирської обласної організації ВО «Свобода», «пам’ятника Леніну у Чуднові вже немає, знесли сьогодні в обід».

Один з очевидців аналогічних подій у Романові розповів, що «пам’ятник Леніну там теж сьогодні знесли».

Депутат Житомирської міської ради від КПУ Зінаїда Стрякіна - одна з лідерів обласної комуністичної організації - на позачерговій сесії Житомирської міської ради сьогодні повідомила, що «22 лютого комуністи самі демонтували пам’ятник Леніну в центрі Коростеня».

«Ми сховали його від знущань та демонтажу, так було і під час Великої Вітчизняної війни»,- сказала Стрякіна.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у місті Бердичів Житомирської області демонтовано гранітний пам’ятник Леніну.

Також сьогодні у місті Малин Житомирської області демонтували бронзовий пам’ятник Леніну, а вчора - у Коростишеві.

Окрім цього, 21 лютого у Житомирі активісти демонтували 2 пам`ятники Леніну: на Соборному майдані та на території заводу «Електровимірювач».