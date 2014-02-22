У мережі з'явилося перше фото Тимошенко після звільнення
18:52, 22 лютого 2014Політика
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У мережі з'явилося перше фото екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.
REUTERS
Сьогодні екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко на машині покинула лікарню «Укрзалізниці» в Харкові.
Нагадаємо, Верховна Рада України конституційною більшістю ухвалила постанову про звільнення Юлії Тимошенко з в'язниці на підставі рішення Європейського суду з прав людини та рішення Комітету міністрів Ради Європи.
Тимошенко в жовтні 2011 року була засуджена до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією в 2009 році.
Вона перебувала в ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові.
Тимошенко в літаку
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