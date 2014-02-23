Президент Польщі закликає підтвердити легітимність влади в Україні через вибори

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава польської держави сказав у неділю у Варшаві на зустрічі з представниками організацій, які займалися допомогою учасникам демонстрацій в Україні.

”Я думаю, що ми всі відчуваємо певний неспокій, як себе віднайти в ситуації, коли є вразливими демократичні стандарти та стандарти державного права в умовах оцінювання та скажу відверто, роблячи ставку на ефекти революції”, - сказав Коморовський.

Він висловив впевненість у тому, що неспокій повинні відчувати усі, для кого важлива демократія, зауваживши, що сумніви можуть розвіяти результати виборів.

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”Цим моментом є завжди вибори, бо навіть якщо необов`язково згідно з Конституцією була створена тимчасова влада, якщо її сприйме народ, що засвідчать результати виборів, то ситуація змінюється, та демократичне сумління можна заспокоїти не лише сьогодні, але повністю після виборів”, - сказав Коморовський.

Він підтримав озвучену на зустрічі ініціативу вислати міжнародну групу спостерігачів за виборами в Україні.

”Це не може бути так, що слідкуємо за виборами лише тоді, коли ми боїмося, що їх можуть виграти не обов`язково наші друзі. Показуємо себе демократами тоді, коли перевіряємо та слідкуємо за тим, аби хтось не піддався революційним емоціям над виборчою урною, коли наші друзі мають шанс виграти”, - зазначив Президент.

”Бо ми дуже би хотіли, аби це був результат, котрий ніхто не поставить під сумнів, бо він нам всім необхідний надзвичайно сильно тому, що потрібен не лише для заспокоєння сумнівів формалістів тепер, але також для зміцнення волі співпраці на майбутнє, бо це не буде фінал, а важкий початок”, - наголосив Коморовський.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України вчора ухвалила постанову, якою відсторонила Віктора Януковича з посади Президента України та призначила нові вибори на 25 травня, а сьогодні призначила в.о. президента Олександра Турчинова.

Янукович, точне місце знаходження якого невідоме, заявив, що не визнає ухвалені парламентом рішення та називає останні події в Україні державним переворотом.

Останні зміни в Україні вдалося добитися завдяки масовим акціям протесту, котрі почалися у листопаді 2013 року через відмову української влади підписати Угоду про асоціацію з Європейським союзом, що активно підтримувала член-ЄС та найбільший західний сусід українців, Польща.