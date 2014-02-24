Загиблим активістам Майдану присвоять звання “Герой України”
16:38, 24 лютого 2014Політика
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Верховна Рада прийняла постанову про присвоєння звання “Герой України” загиблим учасникам акцій протесту.
Загиблим активістам Майдану присвоять звання "Герой України" / REUTERS
Верховна Рада ухвалила постанову про вшанування учасників збройних конфліктів під час мирних акцій протесту.
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 346 зі 372 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
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Постановою передбачається звернутися до наступного Президента України з пропозицією посмертно присвоїти звання “Герой України” полеглим цивільним учасникам збройних конфліктів під час мирних акцій протесту впродовж листопада 2013 - лютого 2014 років.
Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.
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