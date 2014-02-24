Загиблим активістам Майдану присвоять звання “Герой України”

Верховна Рада ухвалила постанову про вшанування учасників збройних конфліктів під час мирних акцій протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 346 зі 372 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Постановою передбачається звернутися до наступного Президента України з пропозицією посмертно присвоїти звання “Герой України” полеглим цивільним учасникам збройних конфліктів під час мирних акцій протесту впродовж листопада 2013 - лютого 2014 років.

Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.