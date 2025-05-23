Продати долар можна в середньому за курсом 41,13 грн, євро – 46,60 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 23 травня, подешевшав на 2 копійки і в середньому становить 41,78 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,13 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 3 копійки і складає 47,30 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 46,60 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,46 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,40 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,11 грн/євро, а курс продажу - 46,94 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок п'ятниці, 23 травня, складає 110 507 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 584 960 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п'ятницю, 23 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,50 грн/дол., тобто гривня послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс євро на п'ятницю установлено на рівні 46,93 гривні за один євро, тобто українська валюта втратила 2 копійки.

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