Пісню з нього знову виконала Синтія Гаррелл, а за візуальну частину відповідав Кайл Купер.

За три місяці до релізу Konami виклала офіційний вступний ролик до Metal Gear Solid Δ: Snake Eater. Це оновлена версія одного з найважливіших стелс-екшенів в ігровій індустрії, створеного Кодзімою в період його роботи в Konami.

Над трихвилинним роликом, де Снейк ховається від супротивників, використовуючи для маскування і виживання навколишнє середовище, працював дизайнер Кайл Купер, автор опенінгу до оригінальної Metal Gear Solid 3.

Особливу увагу привертає оновлена версія заголовної композиції "Snake Eater" у виконанні Синтії Гаррелл.

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Для порівняння: ось такий вигляд мала оригінальна заставка для PlayStation 2, теж створена Кайлом Купером.

Оновлена версія Metal Gear Solid 3 Snake Eater отримала сучасну графіку, поліпшене управління та інтерфейс, але сюжет і основа в ньому не змінилися.

Konami каже, що хоче почати з ремейка трійки, оскільки це історія походження Великого Боса. Якщо все піде добре, це може означати, що в майбутньому ми отримаємо ремейки Metal Gear Solid 1 і 2 на Unreal Engine.

Реліз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater відбудеться 28 серпня на ПК і консолях. Раніше стали відомі системні вимоги гри.

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