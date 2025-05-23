Частина світових запасів золота та інших дорогоцінних металів надходить з ядра.

Перший у своєму роді аналіз гавайських вулканічних порід показав, що з ядра Землі витікає золото та інші дорогоцінні метали на поверхню, пише видання Independent.

Зазначається, що понад 99,99% земних родовищ золота та дорогоцінних металів, таких як рутеній, замкнені в металевому ядрі Землі під 3000 км твердої породи, поза досяжністю людства.

У матеріалі повідомляється, що дорогоцінні метали були заблоковані в ядрі, коли планета сформувалася 4,5 мільярда років тому. Дослідження показало, що вулканічні базальтові породи з Гаваїв мали набагато вищу концентрацію дорогоцінних металів, ніж мантія.

"Наші дані підтверджують, що матеріал з ядра, включаючи золото та інші дорогоцінні метали, просочується в мантію вище. Коли з'явилися перші результати, ми зрозуміли, що буквально знайшли золото!", – цитує видання співавтора дослідження Нільса Месслінга з Геттінгенського університету.

Результати дослідження показують, що ядро Землі не таке ізольоване, як вважалося раніше. Колись воно вважалося недоступним, але матеріал з ядра викидається на поверхню під час вивержень вулканів і може бути вивчений у майбутньому через такі витоки.

Новий аналіз показує, що кілька сотень квадрильйонів метричних тонн перегрітого матеріалу з межі ядра та мантії піднімаються на поверхню Землі, утворюючи океанічні острови, такі як Гаваї .

Це також означає, що принаймні частина світових запасів золота та інших дорогоцінних металів надходить з ядра.

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