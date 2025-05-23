Колишній головнокомандувач збройних сил США в Європі Бен Годжес різко розкритикував рішення президента США Дональда Трампа не вимагати від Кремля припинення вогню в Україні та відмовитися від санкційного тиску, назвавши це "катастрофічною помилкою".
Як пише BILD, на думку Годжеса, така позиція "серйозно підірве довіру до американського президента" і стане "принизливою для США". Він також додав, що це фактично стане "зрадою найкращих союзників Америки".
"Америка не впорається наодинці, ми потребуємо союзників, і найкращі з них - у Європі, Канаді та Австралії. Якщо Сполучені Штати скажуть, що це проблема тільки Європи, на мій погляд, це буде зрадою наших союзників, які були поруч із нашим боком упродовж десятиліть", - зазначив Годжес.
Він додав, що якщо США вийдуть із переговорного процесу і перестануть допомагати Україні, то Європі доведеться взяти на себе провідну роль. При цьому, за його словами, лідерство має взяти на себе Німеччина як найбільша і найсильніша економіка Європи.
"І я думаю, інші європейські країни вичікують, чи зможе Німеччина подати гарний приклад", - додав Годжес.
Він також підкреслив, що цілі Росії залишаються незмінними - знищити Україну як державу і зруйнувати НАТО.
"Якщо Росія нападе на країну-члена альянсу, і ми не відреагуємо належним чином, це може стати кінцем усього союзу", - попередив генерал.
Позиція Трампа щодо війни в Україні
Нагадаємо, після розмови з Путіним 19 травня Трамп заявив, що США не варто було втручатися в російсько-українську війну. За його словами, це проблема Європи, і США "вплуталися в те, у чому їм не слід було брати участь".
Також видання WSJ писало, що президент США заявив європейцям, що російський диктатор не готовий закінчити війну, бо вважає себе без п'яти хвилин переможцем.