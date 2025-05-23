Він назвав відмову Трампа від захисту України "катастрофічною помилкою".

Колишній головнокомандувач збройних сил США в Європі Бен Годжес різко розкритикував рішення президента США Дональда Трампа не вимагати від Кремля припинення вогню в Україні та відмовитися від санкційного тиску, назвавши це "катастрофічною помилкою".

Як пише BILD, на думку Годжеса, така позиція "серйозно підірве довіру до американського президента" і стане "принизливою для США". Він також додав, що це фактично стане "зрадою найкращих союзників Америки".

"Америка не впорається наодинці, ми потребуємо союзників, і найкращі з них - у Європі, Канаді та Австралії. Якщо Сполучені Штати скажуть, що це проблема тільки Європи, на мій погляд, це буде зрадою наших союзників, які були поруч із нашим боком упродовж десятиліть", - зазначив Годжес.

Відео дня

Він додав, що якщо США вийдуть із переговорного процесу і перестануть допомагати Україні, то Європі доведеться взяти на себе провідну роль. При цьому, за його словами, лідерство має взяти на себе Німеччина як найбільша і найсильніша економіка Європи.

"І я думаю, інші європейські країни вичікують, чи зможе Німеччина подати гарний приклад", - додав Годжес.

Він також підкреслив, що цілі Росії залишаються незмінними - знищити Україну як державу і зруйнувати НАТО.

"Якщо Росія нападе на країну-члена альянсу, і ми не відреагуємо належним чином, це може стати кінцем усього союзу", - попередив генерал.

Позиція Трампа щодо війни в Україні

Нагадаємо, після розмови з Путіним 19 травня Трамп заявив, що США не варто було втручатися в російсько-українську війну. За його словами, це проблема Європи, і США "вплуталися в те, у чому їм не слід було брати участь".

Також видання WSJ писало, що президент США заявив європейцям, що російський диктатор не готовий закінчити війну, бо вважає себе без п'яти хвилин переможцем.

Вас також можуть зацікавити новини: