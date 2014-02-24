Щонайменше четверо снайперів розстрілювали людей на Майдані 20 лютого – польський журналіст

Про це кореспондента УНІАН у Польщі заявив кореспондент польського публічного телебачення TVP Яцек Гасінський, котрий був свідком тих подій.

«На мою думку, там було щонайменше четверо снайперів. Снайпер потребує часу, бо не може стріляти чергою (...) І, власне, так було: кілька пострілів та хвилина тиші. Ми маємо записи», - сказав журналіст.

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Він зазначив, що точно бачив трьох снайперів, один із яких перебував на даху будинку на Майдані Незалежності, в якому розміщено «МакДональдс».

«Він, без сумніву, був одягнутий, як людина з «Альфи». Принаймні, так був одягнутий», - сказав журналіст, додавши, що має відео, на якому це видно.

Ще один снайпер, за словами Гасінського, лежав на даху «зеленого будинку банку» за готелем «Україна». Він зазначив, що цей снайпер стріляв у продюсера TVP, котрий перебував у своєму номері в готелі «Україна».

Ще щонайменше один снайпер знаходився на вулиці Інститутській між вантажівками, де був міліцейський кордон, додав Гасінський.

Журналіст припустив, що більшість убитих 20 лютого на Майдані стали жертвами снайпера чи снайперів, котрі стріляли з боку готелю «Україна».

«Легко побачити, з якого боку ті люди отримали поранення та куди падали», - сказав він.

Співрозмовник агентства зазначив, що так само дуже легко можна простежити траєкторію польоту кулі, котра влучила у стіну в номері продюсера TVP, кора веде прямо на дах "зеленого будинку банку".

Він також сказав, що «інтенсивна стрілянина тривала не більш як 15 хвилин».

«Я на своєму телефоні записав три короткі фільми. Виключав, бо думав, що закінчилося. Найдовший з них триває шість хвилин», - сказав Гасінський.

Крім того, він повідомив, що отримав інформацію про затримання снайпера в готелі «Україна» від представників Самооборони Майдану, зауваживши, що пізніше директор готелю спростував це повідомлення.

Гасінський зазначив, що розмовляв на цю тему з кількома представниками Самооборони Майдану, один із яких дав інтерв’ю на телекамеру. За словами журналіста, його співрозмовники говорили про затримання снайпера, котрий нібито стріляв з одного із номерів на 11-му поверсі готелю.

"Він сказав, що це сталося вночі та показував мені вікна з боку вулиці Інститутської і говорив, що він (снайпер) був в одному із номерів", - зауважив журналіст.

Як повідомляв УНІАН, згідно з останніми даними, минулого тижня внаслідок протистояння у Києві загинуло понад 80 осіб та 600 отримали поранення, найбільше з яких 20 лютого, коли було найінтенсивніше застосування вогнепальної зброї.

Раніше повідомлялося, що більшість людей загинули від куль снайперів, котрі влучали демонстрантам в голову, серце та шию.