Екс-президент Грузії Саакашвілі отримав "парадоксальні" пропозиції від нової української влади

"Були парадоксальні пропозиції, в тому числі, щоб зайняти високі офіційні посади, як відкрито, так і в особистих бесідах, але у мене, зрозуміло, немає таких планів", - сказав грузинський політик в ефірі передачі "Вибір" телекомпанії "Руставі-2", передає ТСН.

За словами Саакашвілі, його серце в Україні, але існування належить Грузії. "Порадами, всім чим зможу допоможу, але те, що вони повинні зробити, ми не зможемо зробити, а їм треба робити швидкі реформи", - сказав він.

Михайло Саакашвілі додав, що дуже сумує за Грузією, але з багатьох причин прийняв рішення виїхати до США.