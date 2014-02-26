Екс-президент Грузії Саакашвілі отримав "парадоксальні" пропозиції від нової української влади
08:43, 26 лютого 2014Політика
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Нова влада запропонувала екс-президенту Грузії Михайлу Саакашвілі зайняти високі офіційні посади в Україні.
Екс-президент Грузії Саакашвілі отримав "парадоксальні" пропозиції від нової української влади / REUTERS
"Були парадоксальні пропозиції, в тому числі, щоб зайняти високі офіційні посади, як відкрито, так і в особистих бесідах, але у мене, зрозуміло, немає таких планів", - сказав грузинський політик в ефірі передачі "Вибір" телекомпанії "Руставі-2", передає ТСН.
За словами Саакашвілі, його серце в Україні, але існування належить Грузії. "Порадами, всім чим зможу допоможу, але те, що вони повинні зробити, ми не зможемо зробити, а їм треба робити швидкі реформи", - сказав він.
Михайло Саакашвілі додав, що дуже сумує за Грузією, але з багатьох причин прийняв рішення виїхати до США.
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