У ПР планують голосувати за прем'єр-міністра та програму уряду

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

“Зараз фракція обговорювала питання формування уряду. Було ухвалено рішення переважною більшістю присутніх підтримати прем'єр-міністра і програму уряду”, - сказав він.

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Стосовно міністрів, зауважив Мірошниченко, фракція визначатиметься після того, як “будуть запропоновані кандидатури відповідно до процедури”.

“Що стосується мене особисто, то я агітував фракцію не голосувати за уряд, оскільки ми в опозиції і треба бути послідовними”, - сказав він.