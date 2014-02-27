У ПР планують голосувати за прем'єр-міністра та програму уряду
10:18, 27 лютого 2014Політика
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Народний депутат від Партії регіонів Юрій Мірошниченко заявляє, що фракція Партії регіонів підтримає голосування за прем'єр-міністра і програму нового Кабмінету міністрів.
Мірошниченко агітував фракцію не голосувати за уряд / lenta-ua.net
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.
“Зараз фракція обговорювала питання формування уряду. Було ухвалено рішення переважною більшістю присутніх підтримати прем'єр-міністра і програму уряду”, - сказав він.
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Стосовно міністрів, зауважив Мірошниченко, фракція визначатиметься після того, як “будуть запропоновані кандидатури відповідно до процедури”.
“Що стосується мене особисто, то я агітував фракцію не голосувати за уряд, оскільки ми в опозиції і треба бути послідовними”, - сказав він.
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