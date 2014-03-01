Парламент Криму створив із колишніх беркутівців підрозділ з охорони громадського порядку "Беркут"



Про це повідомив перший віце-прем`єр Ради міністрів Криму Рустам Теміргалієв.

”Вчора пізно увечері (ввечері 27 лютого - УНІАН) я зустрічався з бійцями ”Беркута”, де домовилися про створення кримського спеціального підрозділу з охорони громадського порядку ”Беркут”, яке буде підпорядковане виключно республіканській владі. Сьогодні (28 лютого) депутати Верховної Ради Криму вже прийняли відповідне рішення”, - написав Теміргалієв на своїй сторінці в соцмережі ”Фейсбук”.

Як повідомляв УНІАН, новий міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розформував спецпідрозділ міліції ”Беркут”, постановивши провести атестацію чотирьох тисяч співробітників і створити новий підрозділ.

Засідання кримського парламенту, будівлю якого в четвер вранці зайняли озброєні люди, 27 і 28 лютого проходили без участі преси.