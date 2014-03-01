Російський сенатор про міжнародну реакцію на введення військ в Україну: «поговорять і перестануть»

17:37, 01 березня 2014
Політика
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За його словами, громадяни України чекають, коли Росія введе свої війська на територію України.

Российский сенатор, говоря о ввойде войск в Украину, упомянул Чечню, Беслан и Южную Осетию / REUTERS

Російський сенатор Олег Пантелєєв, говорячи про реакцію світової спільноти на введення російський військ в Україну, заявив: «поговорять і перестануть», передає власний кореспондент УНІАН у РФ.

«Не треба звертати уваги, що хтось помахує кулачком. Я десять років був у ПАРЄ. І ми проходили там все, і щодо Чечні звинувачення чули, і щодо Беслану, і щодо Південної Осетії. Знаєте - поговорять і перестануть», - сказав Пантелєєв.

За його словами, громадяни України чекають, коли Росія введе свої війська на територію України.

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«Будь-якому терпінню приходить кінець, годі терпіти. Мені спадають на думку слова з твору Маяковського «Лівий марш» - «розвертайтеся маршем словесної не місце кляузі, тихіше оратори - ваше слово, товариш Маузер», - заявив він.

Всі російські сенатори, які виступали під час розгляду питання про введення російських військ, пропонували одноголосно проголосувати за це рішення.

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