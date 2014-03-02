Мін’юст: Рішення Донецької міськради та ВР АРК про референдум – нелегітимні

На цьому наголосив міністр юстиції України Павло Петренко, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

«Всі ці рішення приймалися з грубим порушенням Конституції України та законів України і тому є нелегітимними», - підкреслив Петренко.

За даними Міністерства юстиції, призначення Аксьонова головою Ради міністрів АРК було здійснено з порушенням частини четвертої статті 136 Конституції України, частини першої статті 37 Конституції Автономної Республіки Крим, затвердженої Законом України від 23 грудня 1998 року №350-ХІV, пункту 21 частини другої статті 9 Закону України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим», статті 7 Закону України «Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим.

«Рішення про проведення референдуму по статусу Криму і відставку уряду автономії взагалі приймалися у захопленому будинку ВР АРК та були повністю сфальсифікованими – за вказівкою спікера ВР АРК голосування відбувалося картками-дублікатами, а не особисто депутатами ВР Криму, які під час голосування були відсутні у залі засідань», - підкреслили у Міністерстві юстиції.

«Більше того, таке рішення було прийнято попри те, що стаття 137 Конституції України взагалі не передбачає можливості призначення місцевого референдуму щодо визначення самостійного статусу Автономної Республіки Крим», - зауважив міністр юстиції.

Він наголосив, що всі представники органів місцевого самоврядування, які брали участь у прийнятті подібних незаконних рішень, понесуть за свої дії встановлену законом відповідальність. «Оскільки законодавство України містить чіткий правовий механізм протидії подібним неконституційним діям. Міністерство юстиції вживе вичерпних заходів щодо скасування вищевказаних правових актів», - заявили у Мін’юсті.