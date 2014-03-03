Зрадник ВМС Березовський у Севастополі переманював офіцерів на сторону РФ

Про це "Українській правді" повідомив голова медіа-центру Міноборони Криму Владислав Селезньов.

"Екс-командувач Березовський сьогодні у супроводі козаків з російськими триколорами прорвався на територію військово-морських сил з метою загітувати офіцерів командування, щоб вони переходили на сторону Росії", - зазначив він.

"Новопризначений командувач контр-адмірал Сергій Гайдук виступив перед офіцерами командування військово-морських сил. Після його виступу офіцери виконали державний гімн України та присяглися служити народу України, а Березовського разом з тими козаками виштовхали за межі командування", - додав Селезньов.

На питання, чому не затримали Березовського, на якого порушено справу за державну зраду, Селезньов зазначив, що ці функції належать до відповідних структур.

Під час свого виступу Березовський намагався вмовити українських військових перейти на сторону Росії, зарплатнею на рівні ЧФРФ.