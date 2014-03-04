Путін: політичного майбутнього у Януковича немає

Заява прозвучала в ході прес-конференції в підмосковному Ново-Огарьово 4 березня, яку транслював телеканал «Росія 24», пише Lenta.ru.

Путін додав, що в Україні Януковича могли б убити, якби той не покинув країну. «Смерть - це найпростіше, щоб позбутися легітимного президента», - зауважив Путін.

Відмову підписувати угоду з ЄС про асоціацію він назвав приводом до антиконституційного перевороту. «Це було приводом, щоб підтримати опозиційні йому сили у боротьбі за владу», - розповів Путін і додав, що в результаті Україну занурено в хаос.

При цьому Володимир Путін пояснив, що Янукович не відмовився підписувати угоду про асоціацію, а прийшов до висновку, що цей документ не відповідає національним інтересам України. Підписання угоди, за словами Путіна, призвело б до підвищення цін на енергоносії для населення, розривом економічних зв'язків з Росією і неконкурентоспроможністю української продукції.