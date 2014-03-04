Путін вважає, що санкції США та ЄС проти Росії завдадуть взаємного збитку

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні журналістам у Москві.

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«Що стосується санкцій. Про наслідки цих санкцій повинні, перш за все, думати ті, хто їх збирається упроваджувати. Я думаю, що в сучасному світі, коли все взаємопов'язано і всі один від одного залежать так чи інакше, звичайно, можна завдати якогось збитку один одному, але це буде взаємний збиток, і про це теж потрібно подумати», - сказав Путін.

При цьому він заявив, що Захід підтримав «антиконституційний переворот і озброєне захоплення влади», «оголосив цих людей легітимними» і прагне їх підтримати.

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Путін зазначив, що кілька днів тому доручив уряду продумати, як можна продовжувати контакти навіть з тою владою в Києві, яку РФ не вважає цілком легітимною, з метою зберегти взаємодію у сфері економіки і промисловості.

«Ми вважаємо наші дії цілком обгрунтованими, а всякі погрози на адресу Росії – контрпродуктивними і шкідливими», - заявив він.