Яценюк 6 березня полетить до Брюсселя говорити з керівниками Євросоюзу

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату Кабміну.

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У рамках робочого візиту відбудуться зустрічі Яценюка з головою Ради Європейського Союзу Германом Ван Ромпеєм та Президентом Європейської комісії Жозе Мануелем Баррозу.