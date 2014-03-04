Яценюк 6 березня полетить до Брюсселя говорити з керівниками Євросоюзу

18:33, 04 березня 2014
Політика
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Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на запрошення Ради Європейського Союзу 6 березня здійснить одноденний робочий візит до Брюсселя, де відбудеться позачерговий саміт глав держав і урядів Європейського Союзу.

Яценюк 6 березня здійснить робочий візит до Брюсселя

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату Кабміну.

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У рамках робочого візиту відбудуться зустрічі Яценюка з головою Ради Європейського Союзу Германом Ван Ромпеєм та Президентом Європейської комісії Жозе Мануелем Баррозу.

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