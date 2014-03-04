Яценюк 6 березня полетить до Брюсселя говорити з керівниками Євросоюзу
18:33, 04 березня 2014Політика
0 0
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на запрошення Ради Європейського Союзу 6 березня здійснить одноденний робочий візит до Брюсселя, де відбудеться позачерговий саміт глав держав і урядів Європейського Союзу.
Яценюк 6 березня здійснить робочий візит до Брюсселя
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Читайте такожУгоду України з МВФ буде підписано й виконано – Яценюк
У рамках робочого візиту відбудуться зустрічі Яценюка з головою Ради Європейського Союзу Германом Ван Ромпеєм та Президентом Європейської комісії Жозе Мануелем Баррозу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter