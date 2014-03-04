Штаб українських ВМС відвідав командувач ЧФ РФ Вітко

Як передає кореспондент УНІАН, разом з командувачем штаб також відвідав голова координаційного комітету з організації Севастопольського міського управління із забезпечення життєдіяльності міста Олексій Чалий.

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Водночас в штабі українського флоту Вітко і Чалий перебували кілька хвили. Наразі невідомо, з ким і з якою метою вони проводили зустріч. Їх приїзд, а потім від’їзд оваціями вітали проросійські активісти і члени загонів самооборони, які продовжують майже цілодобово блокувати штаб флоту, не дозволяючи військовослужбовцям і працівникам прийти на службу.

Як повідомило УНІАН військове джерело у Севастополі, очевидно, що в даному випадку не може йти мова про якісь переговори, скоріш за все, командуванню українських ВМС вже вкотре запропонували погодитись з пропозиціями щодо переходу особового складу флоту на службу у «Військово-морські сили Автономної Республіки Крим, командувачем яких глава кримського уряду Сергій Аксьонов призначив колишнього командувача ВМС ЗС України контр-адмірала Дениса Березовського».

Також, за даними джерела, в цілому обстановка по гарнізонах флоту у зв’язку з блокуванням практично усіх найкрупніших військових частин і підрозділів продовжує залишатися складною.