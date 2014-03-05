Омбудсмен також зафіксувала масові порушення прав незалежних журналістів в Криму

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України Валерії Лужковської, про це вона заявила під час зустрічі з представниками української місії організації «Міжнародна амністія».

Лутковська, характеризуючи нинішню ситуацію в Криму, “виокремила розпалювання там справжньої інформаційної війни, яка набула тепер міжнародних масштабів”.

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За її словами, ще однією серйозною проблемою в Криму “є порушення прав мешканців Кримського півострова на проведення мирних зібрань”. Вона зазначила, що однією з причин того, що люди не виходять на вулиці з антивоєнними протестами та протестами проти насильства і розпалювання ненависті між двома державами, є страх і побоювання за своє життя в умовах інформаційної істерії, агресивної поведінки озброєних загонів невідомих осіб та неналежного виконання своїх обов’язків з боку працівників місцевих органів внутрішніх справ.

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Лутковська повідомила, що представники правозахисної спільноти разом із зацікавленими журналістами увійдуть невдовзі до складу Громадської ради при Регіональному представництві Уповноваженого в Криму, яку буде створено там найближчим часом і яка дасть змогу оперативно виявляти та швидко реагувати на факти порушення прав людини.

Як повідомляв УНІАН, будівлі Радміну і Верховної Ради Криму рано вранці 27 лютого захопили невідомі. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «теракт».

Пізніше, того ж дня, 27 лютого, парламент Криму на позачерговій сесії, за участю незначної кількості депутатів, відправив у відставки Радмін Анатолія Могильова і призначив новим прем'єром АРК лідера партії «Российское единство» Сергія Аксьонова.

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1 березня виконуючий обов'язки Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов видав указ про незаконність обрання Аксьонова головою Радміну Криму.

3 березня у Криму відключили мовлення Чорноморської ТРК, яка працювала у регіоні разом з ДТРК "Крим".

Цього самого дня Аксьонов звинуватив українські ЗМІ в необ'єктивному висвітленні подій в регіоні і погрожував припинити їхнє мовлення.

При цьому Аксьонов заявив, що Радмін і Верховна Рада Криму «ведуть максимально відкриту інформаційну політику».

Сьогодні, 5 березня, журналісти, які працюють в Криму, заявили, що новий уряд Криму під головуванням нелегітимного прем'єра Аксьонова обмежує їхні професійні права.

Співробітники ЗМІ повідомили, що нова Рада міністрів автономії запрошує на свої заходи тільки журналістів російських ЗМІ і кримських видань, підконтрольних уряду Аксьонова, таких, наприклад, як: Кримське інформаційне агентство (КІА) і державна телерадіокомпанія «Крим».

Водночас журналісти агентств УНІАН, «Укрінформ», «Українські новини», сайтів «Центр журналістських розслідувань», «Аргументы недели – Крим», корпункти телеканалів «Інтер», «1+1», ICTV, «5 канал», каналу «24» та інших не одержують ані офіційних прес-релізів Радміну, ані анонсів на брифінги його членів, ані запрошень на заходи в будь-якій іншій формі.