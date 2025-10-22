Оновлені дрони здатні долати дистанцію понад 1500 км, нести до 2000 кг вантажу.

Служба безпеки України продемонструвала нове покоління морських безекіпажних платформ "Sea Baby". Як повідомила прес-служба СБУ, ці дрони вже пройшли випробування в успішних місіях у Чорному морі. Зокрема, були залучені до третього ураження Кримського мосту, яке відбулося 3 червня 2025 року.

"Наші дрони змінили розклад сил на Чорному морі й довели свою результативність. Нове покоління "Sea Baby" – ще ефективніше. Тому робота з очищення Чорного моря від російського флоту триватиме й надалі. Ворог відчує на собі всю міць наших технологічних розробок", – зазначив голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

За словами бригадного генерала СБУ Івана Лукашевича ("Хантер"), під час цьогорічного ураження Кримського мосту "морські малюки" доставили до потрібної точки вибухівку, нею й були підірвані опори цієї незаконної споруди.

Один з керівників військової контррозвідки СБУ, який курує діяльність 13 Головного управління ДВКР "Хантер" розповів, що оновлені дрони здатні долати дистанцію понад 1500 км, нести до 2000 кг вантажу, мають посилені двигуни та сучасну систему навігації.

Зазначається, що СБУ продемонструвала два дрони з різною зброєю.

"Перший – оснащений гіростабілізованою кулеметною установкою, яка має систему автозахоплення та розпізнавання цілей. Другий – переносить важке озброєння: 10-зарядну ракетну систему залпового вогню "Град", - йдеться у повідомленні.

Морські дрони у війні

Як повідомляв УНІАН, в Росії скептично ставляться до невеликих катерів та морських дронів, тому вони отримують мінімальну державну підтримку.

Зокрема, військовий експерт Михайло Жирохов розповів, що за довгі роки в Росії було сформовано таке собі військово-морське лоббі. "Вони дуже хизуються своїм військово-морським флотом, який не виграв ніякої битви. Може хіба що часів Ушакова XVIII століття", - сказав він.

Жирохов пояснив, що військові адмірали завжди дивляться на морські дрони, як на іграшки, якесь непорозуміння, на їх думку, основне - це крейсер, корвет, есмінець.

