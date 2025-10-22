Розмах крила X-bat – майже 12 метрів, довжина – приблизно 8 метрів.

Американська компанія Shield AI продемонструвала свою нову розробку - прототип реактивного дрона-винищувача X-bat, який, як і розвідувальний V-Bat, не потребує злітно-посадкової смуги. Як пише Defense Express, на відміну від концепту, X-bat вже підготовлений до першого польоту — це реальний летальний апарат, а не лише ідея на папері.

За словами аналітиків, Shield AI відома своїм розвідувальним дроном V-Bat із вертикальним злетом та посадкою, який таємно тестували в Україні та вже замовляли перші партії для потреб наших підрозділів безпілотних систем. Через це X-bat може зацікавити й українську сторону як наступний етап — від розвідки до ударної автономії.

X-bat має вертикальний старт і посадку з використанням одного реактивного двигуна зі змінним вектором тяги. Він злітає і сідає на той самий пусковий майданчик, змонтований на шасі звичайного причепа.

"При цьому зліт та посадка виконуються на єдиному реактивному двигуні зі змінним вектором тяги. І це звісно вимагає надвисокої точності управління, яка просто фізично недоступна людині. Таке рішення загалом має забезпечити надвисоку мобільність X-bat, який можливо дуже швидко розгорнути фактично будь-де. І на це зроблена велика ставка, бо навіть для спрощення транспортування крила X-bat складаються", - йдеться у публікації.

X-bat великих розмірів: розмах крила 11,8 м, довжина 7,9 м. Оголошені характеристики включають дальність польоту понад 3 700 км, максимальну висоту до 15 км і можливість маневрувати з навантаженням понад 4 g. Крило складається для спрощення транспортування, що підкреслює ідею високої мобільності — X-bat можна швидко розгорнути "майже будь-де".

Апаратура передбачає носій двох ракет класу "повітря-повітря" AIM-120 або двох бомб у внутрішніх відсіках. Також декларується можливість підвіски великогабаритних боєприпасів, наприклад крилатих ракет, на зовнішніх точках. На передній частині крила і біля повітрозабірника розміщені розвинені сенсори РЕР/РЕБ і радіоелектронної розвідки; питання наявності чи характеристик РЛС публічно не акцентували.

"Злітна вага не названа, а уточнення, що він належить до п'ятої групи БПЛА за класифікацією НАТО, мало що дає, бо це всі дрони зі злітною вагою понад 600 кг. Але очевидно, що мова йде про дуже важкий БПЛА, фактично це дійсно безпілотний винищувач", - зазначають експерти.

Ключова "сила" X-bat — цифрова частина. Shield AI розвиває бойовий ШІ Hivemind, який забезпечує автономність місії, роботу без безперервного зв’язку, без супутникової навігації і мінімальне втручання людини. Саме завдяки таким алгоритмам можливе виконання точних вертикальних запусків, зведена навігація і автономне виконання складних бойових задач.

Розробка X-bat триває приблизно 1,5 року; перші польоти заплановані на 2026 рік, готовність до експлуатації очікують до 2028 року. Водночас очевидним, стверджують аналітики, що компанія виконує ці роботи разом із потужним партнером.

Йдться, що для реалізації ідеї з двигуном із вектором тяги компанії доведеться тісно співпрацювати з великими виробниками авіадвигунів — наприклад Pratt & Whitney чи General Electric, які повинні довести двигун до серійного стану. Без надійного двигуна з повністю керованим вектором тяги концепція вертикальної посадки втрачає сенс.

"Без цього двигуна вся концепція X-bat розсипається, як картковий будинок. Бо лише він зможе забезпечити вертикальну посадку. При цьому вся ця ідея, в першу чергу, потрібна, знову ж, для бойових дій на Тихому океані. Бо X-bat можливо розміщувати на малих островах, де немає злітно-посадкових смуг. А також запускати прямо зі звичайних кораблів, а не лише авіаносців", - пояснюють фахівці.

Інші новинки зі світу зброї - що треба знати

Нагадаємо, українська компанія "Генерал Черешня" завершила випробування нового зенітного дрона Bullet, який розробили спеціально для знищення дронів типу "Шахед". Він може розганятися до 309 км/год. Розробили засіб у дуже стислі терміни, розробники поєднали існуючі аеродинамічні рішення та сучасне програмне забезпечення. Одна з версій дрона передбачає наявність системи донаведення, що зменшить залежність ефективності використання Bullet від майстерності оператора.

